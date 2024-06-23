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Видеообзор волевой победы Венесуэлы в матче Кубка Америки с Эквадором

В ночь с 22 на 23 июня мск на стадионе «Левайс» в американской Санта-Кларе (Калифорния) завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе B между сборными Эквадора и Венесуэлы. Встреча закончилась победой венесуэльцев со счётом 2:1.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko

На 40-й минуте счёт в матче открыл хавбек сборной Эквадора Джереми Сармиенто. Во втором тайме, на 65-й минуте, счёт сравнял форвард Венесуэлы Джондер Кадис. Голевая передача на счету экс-игрока ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломона Рондона. Итоговый результат на 75-й минуте установил полузащитник венесуэльцев Эдуард Бельо.

Отметим, что Эквадор с 22-й минуты играл в меньшинстве. Лидер и капитан команды Эннер Валенсия получил прямую красную карточку.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.