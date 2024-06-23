Николай Калинский ответил на вопрос о возможном уходе из «Пари НН»

30-летний опорный полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Никаких разговоров с клубом о моём возможном уходе не было. Пока я игрок «Пари НН», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 30-летний Николай Калинский выступает за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ. Футболист провёл в составе «Пари НН» 123 матча и записал на свой счёт 25 гол и 19 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.