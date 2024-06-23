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Видеообзор победы сборной Мексики в матче Кубка Америки с Ямайкой

Видеообзор победы сборной Мексики в матче Кубка Америки с Ямайкой
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В ночь с 22 на 23 июня мск на поле стадиона «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне завершился матч 1-го тура Копа Америка — 2024 (Кубка Америки) между сборными Мексики и Ямайки. Победу со счётом 1:0 одержала национальная команда Мексики.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Ямайка
1:0 Артеага – 69'    
Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил мексиканский защитник Херардо Артеага. Ранее, на 50-й минуте игры, мяч в сетку ворот соперника направил ямайский нападающий Майкл Антонио, но его гол не был засчитан после видеопросмотра из-за положения «вне игры».

В составе сборной Ямайки полный матч провёл нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон. Опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел в стартовом составе сборной Мексики и был заменён на 78-й минуте игры.

Календарь матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
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