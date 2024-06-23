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Полузащитник «Урала» Мишкич высказался об игре сборной Хорватии на Евро

Полузащитник «Урала» Мишкич высказался об игре сборной Хорватии на Евро
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о сборной Хорватии перед 3-м туром чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я был на стадионе в Берлине с Испанией, мы тогда очень плохо начали. Гол пропустили — и сразу игра у нас пропала. В Хорватии люди привыкли, что на каждом большом турнире команда проходит далеко, и сейчас все ждут опять второе или третье место. Но сейчас очень тяжело, все сборные играют в хороший футбол. Если выиграем у Италии, то будет большой шанс на выход из группы. У Италии нет такого уровня, к которому мы все привыкли, но ровно такая же ситуация и у Хорватии. Будет интересный матч.

Модрич — наша легенда, не вижу проблем, что он ещё играет. Он наш лучший игрок. Он сумеет дальше потащить команду за собой, как это было в других турнирах. Лука играет в «Реале», у него большой опыт. Он лидер команды, очень помогает молодым ребятам. Если Роналду и Пепе до сих пор играют, то почему бы и Модричу не сыграть?» — приводит слова Мишкича Metaratings.

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