Полузащитник «Урала» Мишкич высказался об игре сборной Хорватии на Евро

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о сборной Хорватии перед 3-м туром чемпионата Европы в Германии.

«Я был на стадионе в Берлине с Испанией, мы тогда очень плохо начали. Гол пропустили — и сразу игра у нас пропала. В Хорватии люди привыкли, что на каждом большом турнире команда проходит далеко, и сейчас все ждут опять второе или третье место. Но сейчас очень тяжело, все сборные играют в хороший футбол. Если выиграем у Италии, то будет большой шанс на выход из группы. У Италии нет такого уровня, к которому мы все привыкли, но ровно такая же ситуация и у Хорватии. Будет интересный матч.

Модрич — наша легенда, не вижу проблем, что он ещё играет. Он наш лучший игрок. Он сумеет дальше потащить команду за собой, как это было в других турнирах. Лука играет в «Реале», у него большой опыт. Он лидер команды, очень помогает молодым ребятам. Если Роналду и Пепе до сих пор играют, то почему бы и Модричу не сыграть?» — приводит слова Мишкича Metaratings.