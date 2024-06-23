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Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024, Анна Калинская проиграла в финале Берлина

Даку наказан на два матча Евро, Калинская проиграла в финале Берлина. Главное к вечеру
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Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев и сербов, российская теннисистка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира категории WTA-500 в Берлине, стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже, пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 июня.

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Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок

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Теннис

Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле матч за титул чемпионки Берлина

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