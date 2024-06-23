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Даку наказан на два матча Евро, Калинская проиграла в финале Берлина. Главное к вечеру

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев и сербов, российская теннисистка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира категории WTA-500 в Берлине, стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже, пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 июня.

Футбол

Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок

«Пари НН» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым

ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче 13-го тура женской Суперлиги

Хоккей

Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Инсайдер: Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии»

Теннис

Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле матч за титул чемпионки Берлина

Мирра Андреева в трёх сетах уступила Даяне Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге

Янник Синнер стал чемпионом турнира в Галле, обыграв Хуркача

Хачанов вместе с американцем Фритцем проиграл в финале парного турнира в Лондоне

Бокс/ММА

Имавов поддержал Алискерова и сделал вызов Уиттакеру

Баскетбол

«Мельница» Ройса Хэмма в матче с «Самарой» признана лучшим данком сезона в Единой лиге ВТБ

Авто

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Норрис – второй, Хэмилтон – третий

Волейбол

Сборная Италии обыграла команду Японии в финале женской Лиги наций — 2024

Волейболистки сборной Польши стали бронзовыми призёрами Лиги наций — 2024

Стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Другие

Скандально известная Ша’Карри Ричардсон отобралась на Олимпиаду-2024