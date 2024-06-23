«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Ювентуса» Рабьо — Mirror

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания французского полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Ливерпулю» интересен данный игрок, поскольку в конце месяца у него заканчивается контракт с туринским клубом.

Ранее была информация о том, что «Ювентус» предложил Рабьо продлить соглашение на два года с опцией продления ещё на один с зарплатой около € 7,5 млн за сезон, но Адриен ещё не дал ответ клубу.

Рабьо в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.