Белотти близок к переходу из «Ромы» в «Комо» — Романо

Нападающий итальянской «Ромы» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Комо», который вернулся в высший дивизион страны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы достигли соглашения о трансфере игрока за € 4,5 млн. Для завершения сделки осталось уладить некоторые формальные детали.

Напомним, Белотти принадлежит «Роме» с лета 2022 года. Вторую половину сезона-2023/2024 нападающий провёл в «Фиорентине», за которую выступал на правах аренды.

Всего в прошедшем розыгрыше Серии А Белотти провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. За свою карьеру Андреа также успел поиграть за «Палермо» и «Торино».