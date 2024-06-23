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Комментатор Орлов выделил общую проблему у сборных Хорватии и Польши на Евро-2024

Комментатор Орлов выделил общую проблему у сборных Хорватии и Польши на Евро-2024
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сборных Хорватии и Польши на чемпионате Европы в Германии.

«Польша по делу лишилась шансов на плей-офф. Такая же история сейчас происходит с Хорватией: известные игроки, но нет молодой крови, нет новых имён, к сожалению. И у поляков игра как-то не поставлена. Такого результата и следовало ожидать», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После двух матчей хорваты занимают последнее место с одним очком в группе В с Испанией (шесть очков), Италией (три очка) и Албанией (одно очко). Следующий матч Хорватия проведёт 24 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) с Италией в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что сборная Польши стала первой командой, лишившейся возможности для выхода в плей-офф после 2-го тура Евро-2024.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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