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Тренер сборной Венгрии Росси: мы с Шотландией находимся в одной лодке

Тренер сборной Венгрии Росси: мы с Шотландией находимся в одной лодке
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Шотландия всегда агрессивна. Считаю, что она стремилась сыграть агрессивно в первых двух матчах. Будет ли столь же агрессивной и завтра, увидим. Мы с Шотландией в одной лодке: каждый хочет получить три очка. Если сумеем набрать этот максимум, это может помочь нам выйти в следующий этап», — приводит слова Росси пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Шотландии и Венгрии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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