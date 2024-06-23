Тренер сборной Венгрии Росси: мы с Шотландией находимся в одной лодке

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией.

«Думаю, Шотландия всегда агрессивна. Считаю, что она стремилась сыграть агрессивно в первых двух матчах. Будет ли столь же агрессивной и завтра, увидим. Мы с Шотландией в одной лодке: каждый хочет получить три очка. Если сумеем набрать этот максимум, это может помочь нам выйти в следующий этап», — приводит слова Росси пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Шотландии и Венгрии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.