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Де Лигт — о недостатке игрового времени на Евро: было ощущение, что я в хорошей форме

Де Лигт — о недостатке игрового времени на Евро: было ощущение, что я в хорошей форме
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Защитник сборной Нидерландов и «Баварии» Маттейс де Лигт выказался о недостатке игрового времени на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.

«У меня было ощущение, что я в хорошей форме, и мне удалось продемонстрировать это в «Баварии» во второй половине сезона. Хотелось бы продолжить показывать свои качества здесь. В этом смысле для меня это был фальстарт турнира. Конкуренция в обороне жёсткая. За свою карьеру я понял, что начало турнира или сезона приносит много положительных эмоций, но важен его конец. Вот почему я относительно спокоен. У меня также есть ощущение, что на этом турнире произойдёт что-то, что позволит мне по-прежнему быть важным. Это гарантирует, что я делаю всё возможное во время тренировок и всегда стараюсь быть в наилучшей физической форме. Всё будет зависеть от игровых моментов, травм или дисквалификаций. Вы должны быть готовы к этому», — приводит слова де Лигта интернет-издание AD.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

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