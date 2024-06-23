«Реал» может получить выгоду от отношений Беллингема с нидерландской моделью — Daily Mail

Мадридский «Реал» может получить финансовую выгоду от отношений своего полузащитника Джуда Беллингема с нидерландской моделью Лаурой Селией Волк. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, многие эксперты считают, что мадридский «Реал» может воспользоваться отношениями игрока с моделью в целях продвижения бренда клуба, например, задействовав пару в совместных мероприятиях. В таком случае выгоду получит как клуб, так и модельное агентство.

Вместе с тем некоторые считают, что отношения игрока с моделью фиктивные.

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Беллингем в прошлом сезоне сыграл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.