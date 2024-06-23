Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2). Об этом информирует официальный аккаунт Федерации футбола Албании в соцсети Х (ранее Twitter).

Нападающий казанского «Рубина» не поможет сборной Албании в решающем матче группового этапа Евро-2024 с Испанией, который состоится 24 июня, и пропустит 1/8 финала турнира, если албанцы выйдут из группы.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.

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