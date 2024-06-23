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Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок

Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок
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Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2). Об этом информирует официальный аккаунт Федерации футбола Албании в соцсети Х (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Нападающий казанского «Рубина» не поможет сборной Албании в решающем матче группового этапа Евро-2024 с Испанией, который состоится 24 июня, и пропустит 1/8 финала турнира, если албанцы выйдут из группы.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

Отметим, что позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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