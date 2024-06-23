Шотландия — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

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Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных баллов нет.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.