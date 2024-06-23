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Гарри Кейн ответил на критику сборной Англии на Евро-2024

Гарри Кейн ответил на критику сборной Англии на Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал критику фанатов в отношении выступления национальной команды на Евро-2024, а также самого игрока.

«Я стараюсь держаться от критики подальше, насколько это возможно, но в наши дни невозможно не обращать внимания на неё. Каждый имеет право на собственное мнение, и, когда проходит крупный международный турнир, оно усиливается.

Мы можем быть честны сами с собой в том, что сыграли (со сборной Дании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1). — Прим. «Чемпионата») не так, как хотели. Однако хороший знак для нас заключается в том, что мы всё ещё добиваемся результатов при этом», — приводит слова Кейна Daily Mail.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С.

Турнирная таблица Евро-2024
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