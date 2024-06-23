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Тренер сборной Шотландии Кларк: в матче с Венгрией ожидаем трудной игры

Тренер сборной Шотландии Кларк: в матче с Венгрией ожидаем трудной игры
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Венгрией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы догадывались, что всё может свестись к последней игре в группе. Прежде мы в такой ситуации уже оказывались [на Евро-2020], так что есть надежда, что чему-то научились.

Если мы посмотрим на её результаты за последние несколько лет, то увидим, что она шла к этому. Это хорошая команда, организованная, и у неё хороший тренер. Эта команда хорошо выглядит на поле, как с мячом, так и без него. В её составе играют футболисты высокого уровня. Мы ожидаем трудной игры, и я уверен, что они ждут того же самого», — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Шотландии и Венгрии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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