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«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура женской Суперлиги

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура женской Суперлиги
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23 июня состоялся матч 13-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева. Матч завершился со счётом 0:0.

Россия - Суперлига (ж) . 13-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Локомотив (ж)
Москва

После 13 матчей Суперлиги «Локомотив» набрал 27 очков и занимает третье место. «Спартак» после 11 игр заработал 22 очка и располагается на пятой строчке.

Отметим, что команды сыграют также во втором круге женской Суперлиги (в рамках 26-го тура). Встреча пройдёт 23 июня.

В следующем туре «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 20 июля. В свою очередь, «Локомотив» в следующем матче Суперлиги встретится с казанским «Рубином». Матч состоится также 20 июля.

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