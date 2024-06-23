Геннадий Орлов: сборная Франции сейчас — это команда двух игроков

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступления сборной Франции на чемпионате Европы — 2024.

— Франция без Мбаппе совсем другая команда?

— Да. А если ещё и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдёт, что будет? Сейчас это команда двух игроков. Я удивлён Дембеле — большего от него ожидал. Он и в «ПСЖ» не блистает, хотя карьеру ему предсказывали блистательную. Почему его дорого покупали? Потому что всё время ждали прорыва. Он и бежит хорошо, и обеими ногами качественно работает, но моменты не использует, чего-то не хватает, чтобы забивать. Потому что Мбаппе-то тоже регулярно делает проходы и передачи в штрафную. Надо замыкать кому-то. Характерный момент: два раза подряд лучшим игроком матча с участием Франции признаётся Канте, опорный полузащитник. Ребята из атакующей группы, что же вы ему проигрываете индивидуальное первенство?! Где голеадоры? — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D, в которой также выступают Нидерланды, Австрия и Польша.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.