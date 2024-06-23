Нападающий Англии Гарри Кейн ответил, считает ли свою игру на Евро-2024 хорошей

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свою игру на Евро-2024 в составе национальной команды.

«Играю ли я так хорошо, как могу? Если честно, то нет.

Но если вспомнить чемпионат мира в Катаре, то там я не забил ни одного гола на групповом этапе, так что сейчас я уже на один гол впереди», — приводит слова Кейна Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. Следующий матч сборная Англии проведёт с национальной командой Словении. Игра состоится 25 июня в 22:00.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.