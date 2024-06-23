«Урал» объявил о расторжении контракта с защитником из Португалии

ФК «Урал» и португальский защитник Кики договорились о расторжении договора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Благодарим футболиста за время, проведённое в Екатеринбурге. Желаем Кики успешного продолжения карьеры, борьбы за трофеи и крепкого здоровья!» – говорится в сообщении екатеринбургского клуба в социальных сетях.

Отметим, что футболист пришёл в «Урал» в июне прошлого года. Соглашение между сторонами было рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, в минувшем сезоне Кики принял участие в 20 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 500 тыс.