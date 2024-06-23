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В «Туране» рассказали о задачах Курбана Бердыева в клубе

В «Туране» рассказали о задачах Курбана Бердыева в клубе
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Вице-президент азербайджанского клуба «Туран» Али Балакишиев рассказал, какие задачи стоят перед новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Основная цель, которую мы ставим перед новым тренером, — это вывести команду на новый уровень, сделать её конкурентоспособной в чемпионате и добиться выхода в еврокубки. Мы рассчитываем, что под его руководством команда будет демонстрировать стабильную и привлекательную игру, а также добьётся значимых результатов. Мы верим, что с Курбаном Бердыевым наш клуб сможет реализовать свой потенциал и достичь поставленных целей», — приводит слова Балакишиева «РИА Новости Спорт».

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром чемпионата страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.

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