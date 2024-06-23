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Комментатор Орлов объяснил, зачем «Зениту» Юрий Горшков

Комментатор Орлов объяснил, зачем «Зениту» Юрий Горшков
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

«Горшков, наверное, для того и берётся, чтобы у Дугласа был дублёр. А то его в последнее время стали травмы преследовать. И возраст у Сантоса такой, что надо страховаться», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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