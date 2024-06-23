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Орлов: на Евро-2016 Слуцкий вообще не управлял командой

Орлов: на Евро-2016 Слуцкий вообще не управлял командой
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил практику футболистов собираться без главного тренера после матчей Евро-2024, а также поделился мнением о выступлении сборной России на турнире в 2016 году.

«Забавно, что после игры с Данией капитан англичан повторил урок Украины, попросив футболистов собраться без тренера. В футболе так и должно быть. Что может тренер в сборной? Только объединить, расставить. Он же их постоянно не тренирует. Тем более когда собираются звёзды из разных клубов. Одни тренеры хорошо влияют на коллектив, другие просто в сторонке стоят.

Как у нас на Евро-2016 был Слуцкий — он же вообще не управлял командой. Это было видно по ходу матчей. Поэтому мы так и сыграли во Франции. А здесь Кейн проявил инициативу, понимая, что неинтересно команда играет. В 3-м туре жду от команд проявления всего настоящего», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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