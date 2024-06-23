Форвард сборной Швейцарии Эмболо: наш матч с Германией можно считать дерби

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо высказался о характере предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Германией.

«Это важная игра для обеих команд, потому что обе могут занять первое место. Я думаю, тот факт, что мы соседи, делает этот матч особенным для болельщиков. Это что-то вроде дерби, если можно так выразиться.

Поддержка отличная. Нам помогает то, что [Швейцария и Германия] являются соседями, поэтому нашим соотечественникам легче сюда приехать. Мы стараемся сделать их счастливыми, продемонстрировать наш уровень и заставить их гордиться нами. Это особенная игра не только для команды, но и для всей страны», — приводит слова Эмболо пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Швейцарии и Германии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.