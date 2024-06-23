Агент Данилы Козлова поделился деталями перехода игрока в «Балтику» прошлой зимой

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, рассказал о деталях перехода его подопечного в калининградский клуб зимой этого года.

«Мы общались с Равилем Измайловым, генеральным директором «Балтики», и Арменом Маргаряном, спортивным директором. Изначально они не верили, что Козлова отпустят в клуб, и вели переговоры о переходе других игроков из стана сине-бело-голубых. Но потом я предложил им попробовать взять Козлова.

Мы вели переговоры по разным вариантам, но «Балтика» спонтанно появилась, и мы закрыли кейс с переходом за пару часов. С «Зенитом» достаточно оперативно договорились», — сказал Голяна в эфире «СБГ ШОУ» на YouTube.

Данила Козлов перешёл в «Балтику» из «Зенита-2», сумма трансферной компенсации, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составила € 350 тыс. Весной 2024 года на счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач.