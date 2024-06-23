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«Краснодар» — «Кубань»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Краснодар» — «Кубань»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся «Краснодар» и «Кубань». Команды будут играть на стадионе академии ФК «Краснодар» в одноимённом городе. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Тормена, Олусегун, Кривцов, Баньяц, Виктор Са, Кади, Батчи, Мозес.

«Кубань»: Нестеренко, Веденеев, Солоп, Смирнов, Темников, Шарипов, Махатадзе, Рейхмен, Мосейчук, Абдоков, Ежков.

Для «Краснодара» это первый матч на летних тренировочных сборах.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Кубань» лишилась прописки в Первой лиге, с 23 очками заняв последнее место в итоговой турнирной таблице. Команда проведёт предстоящий сезон-2024/2025 во Второй лиге.

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