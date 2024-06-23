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Стало известно, когда голкипер «Ювентуса» Щенсны будет одноклубником Роналду

Стало известно, когда голкипер «Ювентуса» Щенсны будет одноклубником Роналду
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Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны перейдёт в саудовский «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, на следующей неделе. Об этом сообщает Football Italia.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 19 млн.

Ранее сообщалось, что изначально Щенсны был против перехода в Саудовскую Аравию, однако потом он изменил своё мнение.

34-летний Щенсны выступает за «Ювентус» на протяжении шести лет (с 2017 года). Поляк выиграл с туринцами три скудетто, а также по два раза – Кубок и Суперкубок Италии. В прошедшем сезоне на счету Щенсного 35 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии, в 15 из которых он сохранил ворота туринцев в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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