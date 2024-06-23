Орлов: Хвича играет наособицу. Когда он берёт мяч, другие просто стоят и смотрят на него

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался об игре вингера грузинской национальной команды Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы — 2024. Напомним, футболист принял участие в двух матчах своей сборной, в которых не отметился результативными действиями.

«Грузины — молодцы, борются. Нет у них пока должного взаимопонимания с Кварацхелией. Немножко наособицу Хвича играет. И партнёры его не до конца понимают, и он их — тоже. Не всегда всё у них ладится. В отдельных эпизодах грузины просто великолепны, но нет ещё команды. Опыта нет — это же первый Евро для них.

Хвича-то берёт игру на себя. Был момент — троих прошёл, а на четвёртом споткнулся. Всё-таки лучше с партнёрами обыгрываться, искать взаимодействие с партнёрами. Хвича берёт мяч, а другие игроки просто стоят и смотрят, что он будет делать. А они должны подстраиваться под лидера. Это с опытом придёт. Но уже сейчас любой матч грузин интересно смотреть. Они техничные», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.