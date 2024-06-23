Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео знакомства Станковича с командой

Пресс-служба московского «Спартака» на своём YouTube-канале опубликовала кадры с первых тренировок красно-белых под руководством нового главного тренера команды Деяна Станковича.

Видео доступно на YouTube-канале «FC Spartak Moscow».

Напомним, о назначении Деяна Станковича в московский «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло московское «Динамо». Новый сезон РПЛ стартует 20 июля этого года и завершится 24 мая 2025 года.