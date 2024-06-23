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Защитник «Челси» Матсен перейдёт в «Астон Виллу» — Фабрицио Романо

Защитник «Челси» Матсен перейдёт в «Астон Виллу» — Фабрицио Романо
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Крайний защитник «Челси» Ян Матсен станет игроком «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Матсен в лагере сборной Нидерландов на Евро-2024 прошёл медосмотр перед переходом в «Астон Виллу». Стороны согласовали контракт, рассчитанный до июня 2030 года.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Челси» принял решение продать Яна Матсена в «Астон Виллу» за сумму в £ 37 млн (€ 43 млн).

С минувшего января Матсен играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/2024 нидерландский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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