Матс Хуммельс может перейти в «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас

Бывший защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс может перейти в итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, дебютант Серии А предложил игроку, который 30 июня станет свободным агентом, контракт с заработной платой в размере € 3 млн, а также бонусы. Сообщается, что Хуммельс размышляет над предложением.

В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 38 матчей «Комо» занял второе место в Серии В с 73 очками и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии.