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Филипп Лам назвал двух главных талантов в составе сборной Германии на Евро-2024

Филипп Лам назвал двух главных талантов в составе сборной Германии на Евро-2024
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Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам назвал полузащитников Флориана Вирца и Джамала Мусиалу самыми многообещающими игроками немецкой сборной на чемпионате Европы — 2024.

«Как немец я особо отмечу двух игроков: Флориана Вирца и Джамала Мусиалу. Германии повезло иметь таких футболистов. Им обоим всего 21, у них огромный талант, который вдохновляет и вселяет надежду. Их исключительный талант сразу бросается в глаза. Оба готовы в любой момент пойти в обводку и в отбор. Что мне особенно нравится, так это то, что Вирц и Мусиала – командные игроки. Я вижу, что у них есть связь с партнёрами на поле. Они много бегают и помогают в защите. Из их интервью ясно, что они мыслят категориями команды в целом.

Они родились с талантом. Они предназначены для футбола. Мне нравится наблюдать за их развитием. Людей формирует их окружение, а футболистов — их клуб. Если вы хотите добиться успеха, вам нужна чёткая роль и качественные партнёры, которые смогут добиться от тебя лучшего. Сейчас у Вирца и Мусиалы всё хорошо в этом плане. Желаю Вирцу и Мусиале всего наилучшего. У них есть всё необходимое, чтобы оставить след на целое десятилетие», — приводит слова Лама The Guardian

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