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Отар Габелия — о Мамардашвили: у Грузии никогда не было проблем с вратарями

Отар Габелия — о Мамардашвили: у Грузии никогда не было проблем с вратарями
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Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия оценил уровень игры голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Напомним, футболист был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (1:1).

«С Чехией сыграл Георгий Мамардашвили. У Грузии никогда не было проблем с вратарями. В каждой эпохе появляются новые и новые. Георгию играть на самом высоком уровне ещё минимум 10 лет. Главное, чтобы без травм. Когда надёжный вратарь, тогда и вся команда играет легче. Хороший парень растёт.

Всем в первую очередь нужно искать хорошего вратаря. Всегда это говорил. А полевых найдут. Если хорошая команда, но вратарь слабый, ты можешь забить три мяча, но пропустить четыре и проиграешь. Нападающие сейчас стоят по € 200 млн. Но главное защитить свои ворота, а там что-нибудь создадим», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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