Расставание «Баварии» с Киммихом становится всё более вероятным — Плеттенберг

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих близок к уходу из «Баварии» в текущее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, расставание «Баварии» с Киммихом становится всё более вероятным. Это сценарий, к которому готовы обе стороны.

В настоящий момент маловероятно, что контракт 29-летнего футболиста будет продлён после 2025 года. Киммих будет готов выполнить последний год своего контракта и уйти в качестве свободного агента в 2025 году. Поэтому «Бавария» готова продать его в это трансферное окно при наличии подходящих предложений.

Напомним, в прошлом сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.