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Отар Габелия: Португалия может приберечь ножки, а Грузии терять нечего

Отар Габелия: Португалия может приберечь ножки, а Грузии терять нечего
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Бывший вратарь тбилисского «Локомотива» Отар Габелия оценил шансы сборной Грузии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Португалией.

«Португалия — очень сильная команда. Но пока у Грузии есть шанс выйти из группы, его надо использовать. Перед началом Евро я говорил, что Турцию мы обыграем, а с Чехией сыграем вничью. Ничья есть, а победа, возможно, осталась на матч с Португалией. Турцию не обыграли, время побеждать!

Португальцы уже вышли из группы. Может, они будут играть уже не с такой страстью, хотя профессионалы всегда играют до конца. Но возможно, что они приберегут ножки для следующего этапа. А нам терять нечего, надежда есть. Будет трудно, но можно сотворить чудо», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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