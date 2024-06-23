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ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче 13-го тура женской Суперлиги

ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче 13-го тура женской Суперлиги
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Закончился матч 13-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 0:0.

Россия - Суперлига (ж) . 13-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Удаления: Дамьянович – 78' / нет

Отметим, что ближе к концовке встречи, на 79-й минуте красно-синие остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки, показанной защитнице Невене Дамьянович.

После этого матча ЦСКА продолжает занимать первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе красно-синих 34 очка после 12 матчей. «Зенит» остаётся на второй строчке, набрав 29 очков после 11 игр.

Расписание матчей женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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