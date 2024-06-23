ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в матче 13-го тура женской Суперлиги

Закончился матч 13-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 0:0.

Отметим, что ближе к концовке встречи, на 79-й минуте красно-синие остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки, показанной защитнице Невене Дамьянович.

После этого матча ЦСКА продолжает занимать первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе красно-синих 34 очка после 12 матчей. «Зенит» остаётся на второй строчке, набрав 29 очков после 11 игр.