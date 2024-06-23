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Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Нико Уильямса в «Челси»

Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе Нико Уильямса в «Челси»
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Позиция «Челси» по нападающему «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямсу не изменилась. Игрок обойдётся клубу слишком дорого, так что пока речи о трансфере нет. Об этом в социальной сети информирует журналист Фабрицио Романо.

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что лондонцы намерены приобрести 21-летнего футболиста после чемпионата Европы в Германии. Отмечалось, что «Челси» обратился к кандидатуре Уильямса после того, как стало известно, что игрок «Кристал Пэлас» Майкл Олисе принял решение перейти в «Баварию».

Напомним, в минувшем сезоне Нико Уильямс провёл за басков 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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