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Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024

Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024
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Главный тренер «Плимут Аргайл» и бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни назвал 12 ошибок, которые допустил наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт на Евро-2024. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на The Times.

  1. Игра защитника Трента Александер-Арнольда на позиции центрального полузащитника.
  2. Расположение полузащитника Фила Фодена слева в атаке.
  3. Решение не взять на турнир полузащитников Джордана Хендерсона, Джека Грилиша, нападающего Маркуса Рашфорда.
  4. Отказ выпускать нападающего Энтони Гордона в стартовом составе.
  5. Нехватка энергии у игроков и отсутствие поддерживать темп игры.
  6. Отсутствие прессинга.
  7. Отсутствие координации среди игроков.
  8. Тренер не командует на поле.
  9. Саутгейт ведёт себя упрямо.
  10. Неудачные замены в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1): на поле вышли полузащитник Эберечи Эзе и нападающий Джаррод Боуэн, хотя напрашивалось появление полузащитников Коула Палмера и Адама Уортона.
  11. Игроки рано возвращаются домой.
  12. Неопределённость из-за размышления над различными вариантами.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Евро-2024
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