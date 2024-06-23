Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024

Главный тренер «Плимут Аргайл» и бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни назвал 12 ошибок, которые допустил наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт на Евро-2024. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на The Times.

Игра защитника Трента Александер-Арнольда на позиции центрального полузащитника. Расположение полузащитника Фила Фодена слева в атаке. Решение не взять на турнир полузащитников Джордана Хендерсона, Джека Грилиша, нападающего Маркуса Рашфорда. Отказ выпускать нападающего Энтони Гордона в стартовом составе. Нехватка энергии у игроков и отсутствие поддерживать темп игры. Отсутствие прессинга. Отсутствие координации среди игроков. Тренер не командует на поле. Саутгейт ведёт себя упрямо. Неудачные замены в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1): на поле вышли полузащитник Эберечи Эзе и нападающий Джаррод Боуэн, хотя напрашивалось появление полузащитников Коула Палмера и Адама Уортона. Игроки рано возвращаются домой. Неопределённость из-за размышления над различными вариантами.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.