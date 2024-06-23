Отар Габелия: для дебютантов Грузия выступает на Евро нормально, но нужен опыт

Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия высказался о выступлениях сборной Грузии на текущем чемпионате Европы — 2024. Напомним, в активе команды одно набранное очко после двух матчей группового этапа.

«Чехия — мощная команда, но наши грузинские ребята для дебютантов выступают вполне нормально на этом чемпионате Европы. Всем хочется победить, но и соперникам — тоже. На таком уровне должен быть опыт, и сейчас сборная Грузии его набирается. Были моменты и с Турцией, и с Чехией. Опытная команда такие использует, из пяти два точно забьёт. Эти ребята впервые выступают на таком уровне и показывают хороший футбол», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.