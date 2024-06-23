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Геннадий Орлов прокомментировал гол украинца Яремчука в ворота словаков

Геннадий Орлов прокомментировал гол украинца Яремчука в ворота словаков
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил гол нападающего сборной Украины Романа Яремчука на 80-й минуте матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Так этот же гол признали лучшим в туре, тут всё понятно. Потрясающее исполнение. Так поймать мяч на носок, да ещё и потом протолкнуть мяч мимо вратаря — это здорово. И говорит о том, что игроки Украины на большее способны.

Удивительно другое: у них центрфорвардом играл Довбик. Здоровый, с сильным ударом, но не очень техничный: в первых двух матчах мяч отлетал от него. Не хватает ему ажурной работы с мячом. А этот парень, Яремчук, заменил как раз Довбика. Это какой же запас у Реброва! Тренеру надо разобраться с футболистами», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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