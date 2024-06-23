Геннадий Орлов прокомментировал гол украинца Яремчука в ворота словаков

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил гол нападающего сборной Украины Романа Яремчука на 80-й минуте матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией (2:1).

«Так этот же гол признали лучшим в туре, тут всё понятно. Потрясающее исполнение. Так поймать мяч на носок, да ещё и потом протолкнуть мяч мимо вратаря — это здорово. И говорит о том, что игроки Украины на большее способны.

Удивительно другое: у них центрфорвардом играл Довбик. Здоровый, с сильным ударом, но не очень техничный: в первых двух матчах мяч отлетал от него. Не хватает ему ажурной работы с мячом. А этот парень, Яремчук, заменил как раз Довбика. Это какой же запас у Реброва! Тренеру надо разобраться с футболистами», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.