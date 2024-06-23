Кавазашвили: Мамардашвили на данный момент лучший голкипер Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал голкипера национальной команды Грузии Георгия Мамардашвили лучшим вратарём чемпионата Европы — 2024.

«Сейчас лучшим является грузинский вратарь Мамардашвили. Он просто великолепно себя проявил в стартовых матчах, об этом говорит и статистика. Но важно понимать, что вратари показывают свою истинную силу в критических ситуациях, я говорю о матчах на вылет и сериях пенальти. Будем надеяться, что у Мамардашвили тоже будет опыт игры в плей-офф таких крупных турниров», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией (1:1). В этом матче он совершил 11 сейвов. Это лучший результат на чемпионатах Европы с 2012 года.