Пашалич: сборная Хорватии должна реабилитироваться на Евро-2024 в игре с Италией

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией.

«Это будет трудная игра против непростого соперника. Мы знаем, что должны реабилитироваться в этой игре. В первом матче с Албанией Италия показала себя с лучшей стороны, но не так хорошо, как с Испанией, в большей степени потому, что Испания не давала сопернику проявить себя. Это будет отличная игра, так как обеим командам нужен результат», — приводит слова Пашалича пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Хорватии и Италии состоится завтра, 24 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Испании и Албании. После 2-го тура испанцы набрали шесть очков, итальянцы — три, у албанцев и хорватов в активе турнирных очков нет.