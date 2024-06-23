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Пашалич: сборная Хорватии должна реабилитироваться на Евро-2024 в игре с Италией

Пашалич: сборная Хорватии должна реабилитироваться на Евро-2024 в игре с Италией
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Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет трудная игра против непростого соперника. Мы знаем, что должны реабилитироваться в этой игре. В первом матче с Албанией Италия показала себя с лучшей стороны, но не так хорошо, как с Испанией, в большей степени потому, что Испания не давала сопернику проявить себя. Это будет отличная игра, так как обеим командам нужен результат», — приводит слова Пашалича пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Хорватии и Италии состоится завтра, 24 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе B. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Испании и Албании. После 2-го тура испанцы набрали шесть очков, итальянцы — три, у албанцев и хорватов в активе турнирных очков нет.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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