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Отец Даку отреагировал на дисквалификацию своего сына на два матча Евро-2024

Отец Даку отреагировал на дисквалификацию своего сына на два матча Евро-2024
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Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать футболиста казанского «Рубина» на два матча чемпионата Европы за оскорбительные кричалки.

«Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», — приводит слова Даку Sport24.

Из-за дисквалификации Даку не поможет сборной Албании в решающем матче группового этапа Евро-2024 с Испанией, который состоится 24 июня, и пропустит 1/8 финала турнира, если албанцы выйдут из группы.

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение.

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