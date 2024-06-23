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Геннадий Орлов ответил на вопрос, ждать ли ещё трансферов от «Зенита»

Геннадий Орлов ответил на вопрос, ждать ли ещё трансферов от «Зенита»
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита» этим летом.

— «Окно» ещё не закрыто. Но важно определиться, кто уходит, чтобы понимать, кого брать. Пока оформили два трансфера — Латышонок и Глушенков. Хорошие приобретения, а дальше надо определиться с уходящими. Всё-таки зарплатная ведомость не безразмерная.

— У вас нет инсайдов — Вендел остаётся или уходит?
— Вендел — это загадка. Всего можно ожидать. Но в «Зените» надеются, что все останутся. Перед уходом в отпуск Медведев сказал, что к 27-му числу всех игроков ждут в клубе. Но в футболе всё может произойти, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» в прошлом сезоне РПЛ занял первое место, набрав 57 очков за 30 игр.

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