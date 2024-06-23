УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024 из-за выбегавших к Роналду фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) усилит меры безопасности на матчах чемпионата Европы — 2024 после эпизодов с выбегавшими на поле болельщиками во время матча 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии (0:3). Об этом сообщили The Telegraph в УЕФА.

«Безопасность на стадионе, на поле и в комнатах команд является главным приоритетом для УЕФА, Немецкого футбольного союза и организаторов Евро-2024. С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры безопасности для дальнейшего соблюдения правил посещения турнира и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По соображениям безопасности мы не можем раскрывать более подробно конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле является нарушением правил стадиона и повлечёт за собой выдворение со стадиона, запрет на посещение всех матчей турнира и подачу официального заявления об уголовном преступлении, связанном с незаконным проникновением», — приводит слова представителя УЕФА The Telegraph.

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии состоялся вчера, 22 июня, и закончился разгромной победой португальцев со счётом 3:0. По ходу игры ради селфи с капитаном и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду в разное время выбегали на поле взрослый болельщик и мальчик.