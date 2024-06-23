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Хакан Чалханоглу готов перейти в «Баварию» — Bild

Хакан Чалханоглу готов перейти в «Баварию» — Bild
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Атакующий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готов перейти в «Баварию». Об этом сообщает Bild.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Интер» будет готов продать атакующего полузащитника Хакана Чалханоглу в «Баварию», которая интересуется им, только в том случае, если мюнхенский клуб предложит за 30-летнего футболиста € 50-60 млн. Об этом сообщало издание Tuttosport.

Напомним, в минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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