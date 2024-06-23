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Юрий Сёмин назвал сборную, которая лучше всех играет в футбол на Евро-2024

Юрий Сёмин назвал сборную, которая лучше всех играет в футбол на Евро-2024
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил уровень игры сборной Испании на текущем чемпионате Европы, который проходит в Германии.

«Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Её матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано. В плей-офф всё может измениться», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сборная Испании выиграла два матча из двух и обеспечила себе место в 1/8 финала Евро-2024.

Испания с шестью очками возглавляет таблицу группы В. Италия идёт на втором месте (три очка). Следующий матч испанцы проведут с Албанией, а итальянцы — с Хорватией. Обе встречи состоятся 24 июня.

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является Италия.

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