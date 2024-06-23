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Юрий Сёмин недоволен уходом воспитанника «Локомотива» Даниила Худякова из клуба

Юрий Сёмин недоволен уходом воспитанника «Локомотива» Даниила Худякова из клуба
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход голкипера красно-зелёных Даниила Худякова из клуба. Напомним, 21 июня «Локомотив» объявил, что Худяков покинул стан железнодорожников по истечении срока действия контракта.

«По уходу Худякова надо задать вопрос руководителям клуба, почему они его отпустили. Мне казалось, что Худяков будет заменой Лантратову и основным вратарём «Локомотива» на долгое время. Не знаю, получится у него в «Штурме» или нет», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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