В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном уходе Гарре

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Бенхамина Гарре из клуба.

«Бенхамин Гарре находится в расположении «Крыльев Советов» и готовится к старту чемпионата», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре, а также о том, что игроком интересуется московский «Спартак».

Гарре перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.