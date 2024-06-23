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Камавинга пропустил тренировку сборной Франции перед матчем Евро-2024 с Польшей

Камавинга пропустил тренировку сборной Франции перед матчем Евро-2024 с Польшей
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не принял участия в сегодняшней тренировке национальной команды за два дня до матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей. Об этом информирует L'Équipe.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игрок «Реала» испытывает небольшой дискомфорт в правой лодыжке, который носит, вероятнее всего, несерьёзный характер. Возвращение Камавинга к тренировкам сборной Франции ожидается в ближайший понедельник.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Франции после двух матчей находится на втором месте с четырьмя очками в квартете D, в то время как Польша, не набрав ни одного очка после аналогичного количества игр, в той же группе занимает четвёртую строчку и больше не имеет шансов выйти в плей-офф турнира.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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