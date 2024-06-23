Камавинга пропустил тренировку сборной Франции перед матчем Евро-2024 с Польшей

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не принял участия в сегодняшней тренировке национальной команды за два дня до матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей. Об этом информирует L'Équipe.

Игрок «Реала» испытывает небольшой дискомфорт в правой лодыжке, который носит, вероятнее всего, несерьёзный характер. Возвращение Камавинга к тренировкам сборной Франции ожидается в ближайший понедельник.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Франции после двух матчей находится на втором месте с четырьмя очками в квартете D, в то время как Польша, не набрав ни одного очка после аналогичного количества игр, в той же группе занимает четвёртую строчку и больше не имеет шансов выйти в плей-офф турнира.