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Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в 1/8 финала Евро-2024

Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в 1/8 финала Евро-2024
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии на выход в 1/8 финала Евро-2024 в преддверии матча 3-го тура группового этапа турнира с Португалией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, всё же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 — достижение.

Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причём как раз за счёт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаётся прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в квартете F. Турция, имеющая в своём активе три очка, занимает вторую строчку в группе. На третьем месте располагается Чехия (1), на четвёртом — Грузия (1).

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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