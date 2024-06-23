Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в 1/8 финала Евро-2024

Бывший футболист Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии на выход в 1/8 финала Евро-2024 в преддверии матча 3-го тура группового этапа турнира с Португалией.

«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, всё же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 — достижение.

Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причём как раз за счёт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаётся прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в квартете F. Турция, имеющая в своём активе три очка, занимает вторую строчку в группе. На третьем месте располагается Чехия (1), на четвёртом — Грузия (1).

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.